Американская инвестиционная компания Capital Group, под управлением которой находятся активы на 1,7 трлн долларов, запретила своим сотрудникам и ближайшим родственникам, проживающим с ними, принимать участие в ICO.

Сотрудникам также запрещается участвовать в IPO, однако из этого правила при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения. В отношении ICO политика компании не предусматривает никаких других допущений, сообщает Anycoin .