Роскомнадзор пообещал подходить более точечно к блокировку Telegram и не блокировать веерно крупные подсети. Об этом РБК сообщил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

РОЦИТ и Российская ассоциация электротехнических компаний (РАЭК) организовали встречу ведомства с представителями IT-индустрии для обсуждения проблем, которые возникли из-за блокировки IP-адресов, которые использовал мессенджер.



«Дело в том, что все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщения в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет», — объяснил Гребенников причины совещания.

На этой встрече в Роскомнадзоре «подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и, в целом, станут подходить к блокировкам более точечно», рассказал глава РОЦИТ.

Он также сообщил, что центр интернет-технологий продолжит принимать жалобы пользователей, которых задело блокировками IP-адресов. РАЭК выступит площадкой, через которую жалобы компаний в приоритетном порядке будут переданы с Роскомнадзор.

«У бизнеса истерика. Роскомнадзор говорит, что бизнес сам виноват, не нужно было использовать таких партнеров (облачные сервисы)», — рассказал РБК один из участников встречи. По его словам, ведомство не собирается исключать из реестра миллионы внесенных в него за последние дни IP-адресов, пока владельцы облачных сервисов «не выгонят Telegram» со своих платформ.

Он также отметил, что ассоциации и Роскомнадзор собирают статистику по блокировке сайтов, не имеющих отношение к Telegram, и отдельно — по блокировкам геймеров.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории России, как того требовало решение Таганского суда Москвы. Для обхода блокировки сервис задействовал хостинг Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать IP-адреса этих компаний. Это привело к множеству проблем в работе сторонних ресурсов, которые пользовались этими же адресами, в частности, о проблемах заявляли мессенджер Viber и онлайн-школа изучения иностранных языков SkyEng.

25 апреля Роскомнадзор сообщил, что ведет переговоры с Amazon и Google для того, чтобы они перестали предоставлять свои IP-адреса Telegram.