Потребительская уверенность россиян вернулась на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Об этом свидетельствует обновленный потребительский индекс Иванова — рассчитываемый Сбербанком (аналитическим департаментом его корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB) индикатор, в котором центральный персонаж, условный Иванов, выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Индекс потребительских настроений, который в IV квартале 2017 года составил минус 10%, в январе — марте 2018 года подрос до минус 9%, то есть вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления — потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам», — говорится в обзоре.

Улучшилось восприятие Ивановыми собственного благосостояния (соответствующий индекс вырос на 2 процентных пункта в I квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом — до 12%) и благосостояния страны за последние 12 месяцев (рост также на 2 п. п. — до минус 15%). Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений (этот индекс вырос на 1 п. п. — до минус 19%).

В Sberbank CIB отмечают, что эти позитивные изменения обусловлены устойчивой тенденцией к постепенному восстановлению ключевых показателей, то есть можно предположить, что достигнутые уровни также будут устойчивы, если не будет потрясений. «На наш взгляд, улучшение потребительских настроений отражает рост реальных доходов населения в январе — марте на фоне стабильно низкой инфляции. Ее темпы, согласно официальной статистике, по итогам как I квартала текущего года, так и IV квартала 2017-го составили всего 1,3%», — указывают аналитики.

Не изменились индексы, отражающие ожидания относительно личного и национального благосостояния в следующие 12 месяцев, — 5% и минус 5% соответственно, как и в IV квартале прошлого года.

Уровень безработицы среди респондентов по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 1 п. п. — до 9,9%, что является самым низким показателем со второй половины 2014 года. Опрос также показывает, что заработная плата в январе — марте превысила уровень годичной давности на 6,8% (Росстат фиксирует более значительный рост — на 12%). Данные доклада свидетельствуют в числе прочего о том, что Ивановы намерены направить на сбережения 13% дополнительного заработка (сейчас на сбережения направляется в целом чуть более 7% дохода). Норма сбережений, которая в III квартале достигла 7,2%, в IV квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6,5%, а годом ранее составила 7%, следует из обзора.

Доля респондентов, которые в течение двух-трех месяцев, предшествовавших опросу, пытались сэкономить на основных продуктах питания (то есть ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со II квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п. ниже уровня годичной давности и на 1 п. п. ниже, чем в IV квартале.

Поводы для беспокойства существенно не изменились по сравнению с предыдущими кварталами. На первом месте — коррупция, которую упомянули 64% опрошенных, на втором — безработица (55%), на третьем — инфляция (48%). «Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на стабильно низкие темпы инфляции в 1,3%, публикуемые официальной статистикой. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам предыдущего опроса», — добавляют в Sberbank CIB.



Исследование, которое по заказу Sberbank CIB проводит агентство Cint, по методологии близко к ежеквартальным исследованиям Росстата и аналогичным индексам в странах ЕС, однако охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. В опросе приняли участие 2,3 тыс. граждан в возрасте 18—65 лет из 164 городов России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность оценивается менее чем в 2%.

