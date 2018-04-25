Ожидаем коррекции вниз от российского рынка на фоне снижения на 0,3–1,1% фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки. Рубль ослабнет к доллару из-за снижения котировок нефти на 1,9% до 73,7 за баррель, поскольку ослабли опасения относительно ввода новых санкций против Ирана. При этом, по прогнозу API запасы сырой нефти в США увеличились за неделю на 1,1 млн барр., что также будет давить на цены на торгах в среду. Однако официальные данные могут показать снижение запасов из-за увеличения потребления бензина в мае, поэтому котировки «черного золота» будут волатильными в среду.

Несмотря на то, что около 25% американских компаний из индекса SP500 показали рост прибыли, который превысил ожидания по итогам I квартала, инвесторы опасаются за будущий экономический рост страны в связи с развязыванием торговой войны США с рядом государств и возросшими геополитическими рисками. Кроме того, рынок довольно чувствительно воспринял информацию о слабом спросе на полупроводниковые чипы, которые широко используются в промышленном, энергетическом и др. секторах экономики. Поэтому перечисленные сектора в составе индекса SP500 упали на 1%–2,8% во вторник. На этом фоне у инвесторов появились опасения в том, что во втором квартале прибыли компаний могут снизиться. Поэтому доходность американских 10-летних гособлигаций поднялась на 4 б.п до 3%, что спровоцировало разговоры об увеличении расходов на выплату процентов по кредитам. При этом трехмесячная кредитная ставка LIBOR притормозила рост и на данный момент котируется по 2,35%. Мы считаем, что в этой ситуации нужно проследить за реакцией инвесторов относительно фондового рынка. Поскольку сезон корпоративной отчетности американских компаний продолжается, и ожидания по прибыли выше прогнозов, что создает возможность для спекулятивных покупок. На этом фоне капитал будет гулять из облигации в акции.