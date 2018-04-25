Новый международный фонд защиты инвесторов в ICO, куда войдет Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), намеревается подать иск против запрета рекламы криптовалют в Google, Facebook и Twitter, рассказали в РАКИБ.

В январе на своих площадках такую рекламу запретил Facebook. С 27 марта аналогичные правила действуют в Twitter, напоминают «Известия» . С 1 июня будет запрещена реклама криптоактивов в Google и YouTube, причем ограничения коснутся также бинарных опционов, валютных бирж (Forex) и контрактов на разницу цен (CFD). Эти рынки не регулируются и являются спекулятивными, говорил ранее директор отдела качественной рекламы Google Скотт Спенсер.

Иски будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что у них есть криптокошельки, подчеркнули в РАКИБ. По мнению ассоциации, в этом случае можно будет говорить, что запрет на рекламу введен в интересах личного обогащения.

Иск планируется подать в мае в один из судов в штате Нью-Йорк в США. Не все члены нового международного фонда готовы участвовать в иске, например, представители Южной Кореи воздержались. Ассоциация планирует привлечь к этой работе юридические компании.

Как считают эксперты, шансы выиграть в споре с Google, Twitter и Facebook крайне невелики. Компании имеют право самостоятельно определять рекламную политику и не нарушают закон.

Международный фонд для защиты прав криптоинвесторов, который решено зарегистрировать в Люксембурге, создает Евразийская ассоциация блокчейна, в которую входят РАКИБ, Ассоциация венчурных компаний Южной Кореи и китайская LBTC. Меморандум о создании фонда также подписали два объединения из Швейцарии — платформа InnMind и совет по токенизации и ICO SwissCom Blockchain AG, а также Армянская ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейн и Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалюты. Взносы будут добровольными, общий объем может превысить 1 млн долларов, сообщили в РАКИБ. Фонд будет защищать права криптоинвесторов и всей индустрии в первую очередь в правовой сфере.