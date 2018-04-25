Известный журналист и эксперт в финансовой сфере Мартин Льюис подает в суд на Facebook за диффамацию и незаконное использование его лица в рекламе мошеннических проектов, связанных с криптовалютами.

По его словам, в течение прошлого года сайт социальной сети опубликовал более 50 поддельных рекламных роликов, в которых использовалось его изображение и которые регулярно просматриваются, вероятно, миллионами людей в Великобритании, сообщает Altcoin .

В иске Льюис утверждает, что никогда не принимал участие в рекламных кампаниях на Facebook. Именно поэтому любой проект с использованием его имени, фотографии или видео с ним для продвижения криптовалютных проектов в социальных сетях и на сторонних ресурсах следует считать мошенническими.

При этом Facebook не признавал свою вину на протяжении всего разбирательства, заявив, что «на Facebook не разрешены ложные объявления, которые вводят в заблуждение и Мартину Льюису было объяснено, что он должен сообщать о любых рекламных объявлениях, которые нарушают его права, и они будут удалены».

Facebook, по утверждению Льюиса, продолжает допускать появление новых рекламных объявлений с использованием его имени и лица. И это даже после того, как Льюис удалил все фотографии со своей страницы.