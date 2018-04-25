Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу суммарно за 2013—2018 годы обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey.

Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80—110 млрд рублей к инвестициям и 120—180 млрд рублей к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.



Впрочем, после таких мероприятий в некоторых странах темпы роста экономики снижаются, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Например, в Бразилии была рецессия, в ЮАР — существенное замедление роста. Но в масштабах российской экономики провала инвестиций не будет, уверен он. А вот расчет на то, что приезжим иностранцам понравится в стране, это улучшит образ России и в будущем поддержит турпоток, может не оправдаться: на фоне санкций и негативных новостей о России в СМИ еще неизвестно, что перевесит.

