Рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует вести индекс здоровья банковской системы. Он отражает вероятность дефолтов среди банков в течение года. Так, в 2018 году, по оценкам агентства, дефолт могут допустить 53 банка, в том числе семь кредитных организаций, которые рейтингует агентство, пишет «Коммерсант».

«По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет три дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100», — рассказал газете начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Таким образом, прогноз по дефолтности составляет 10,7%.

Сейчас агентство рейтингует 127 из примерно 550 банков. Остальные оно оценило на основании ежемесячной отчетности и иных публичных данных. Эти данные и легли в основу индекса, уточнил Волков.

«Прежде всего мы будем использовать эти оценки для внутренних целей, например для мониторинга рейтингуемых компаний, принявших риск на банк без рейтинга, — пояснил Волков. — В перспективе этот продукт может быть предоставлен рынку. Например, мы можем сообщать нашу оценку вероятности дефолта контрагента через специальный интерфейс на сайте». Однако, по его словам, прежде необходимо урегулировать юридические вопросы, поскольку закон ограничивает предоставление дополнительных услуг рейтинговым агентством.

Возможность получать информацию о вероятности дефолта любого банка, у которого нет рейтингов, представители бизнеса восприняли положительно. По их мнению, услуга поможет понять, у кого из банков в ближайшее время могут быть проблемы. Но для банков, особенно региональных, негативная оценка агентства может привести к потере клиентской базы.



По закону агентства могут оказывать дополнительные услуги, но если при этом не возникает конфликт интересов и только по согласованию с ЦБ. В частности, они могут оказывать услуги по присвоению рейтингов, отличных от кредитных рейтингов, но не могут оказывать консультационные услуги. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не возражает против такой деятельности «Эксперт РА», но отметил, что из-за правовых ограничений агентство может не получить необходимое разрешение. «Мне кажется, что они планируют выполнять миссию финансовых консультантов. В этом плане я вижу конфликт интересов, — выразил сомнение Аксаков. — Полагаю, что ЦБ может не дать им разрешение на выполнение непрофильной работы».

По словам участников рейтинговой индустрии, закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств написан неоднозначно, поэтому все будет зависеть от позиции регулятора.