Власти РФ не будут сами инициировать национализацию подпавших под санкции компаний, их владельцы таких предложений не делали, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



Он также отметил, что вопрос национализации «Русала» и других российских компаний, попавших под новые санкции США, в правительстве РФ сейчас не обсуждается.

«Насколько я знаю, нет. Потому что это опция, которая возможна только если сами владельцы компаний (предложат). Мы ни в коем случае сами не будем предлагать», — ответил вице-премьер на вопрос о том, обсуждается ли вопрос национализации «Русала» или других санкционных компаний, передает «Прайм.

Также Дворкович ответил отрицательно на вопрос, делали ли сами владельцы компаний предложения о национализации.

Он подчеркнул, что власти РФ рассматривают различные формы поддержки предприятий «Русала», включая схемы оборотных кредитов, но «подарков» компании делать не собираются.

«Не буду комментировать (сумму поддержки. Причем там очень разные формы, там и просто оборотные средства. Это даже поддержкой назвать сложно. Они и так оборотные кредиты берут. Просто мы с учетом ограничений должны изыскать просто конкретные схемы. То есть, это не подарки, это все равно кредиты. Подарков никто никому делать не собирается», — сказал Дворкович.