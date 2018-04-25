Как сообщалось накануне, основателя Telegram Павла Дурова разыскивает ФНС, по причине задолженности по квартплате: из извещений следует, что предприниматель недоплатил 4 рубля. Долг погасили журналисты петербургского издания «Фонтанка» .

Журналисты изучили письмо о задолженности и выяснила, что судя по выписке, счет был выставлен 23 апреля 2018 года, а налоговую историю Дурова ведут сразу две инспекции. Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 25 хотят взыскать с него 2 рубля 83 копейки (налог на имущество физлица), а сотрудники инспекции №26 ведут два дела по накопившимся пеням — на 75 и 65 копеек.

«Сумма предъявлена смешная, 4 рубля 23 копейки, но вывод наши коллеги сделали глубокий: если основатель Telegram будет упорствовать, суд по просьбе ФНС может арестовать его российские счета и запретить сделки с недвижимостью. Telegram-канал «Теория элит» пошел еще дальше: «Обычно такие мелочи перерастают в уголовные дела», - пояснила «Фонтанка».

Однако, по Налоговому кодексу России, заявление о взыскании средств с физического лица за счет его имущества может быть подано в суд, если общая сумма налога, пеней и штрафов превышает 3 тысячи рублей.

«Фонтанка» заплатила за Дурова налог и пени. Теперь ничто не должно его отвлекать от сражения с Роскомнадзором», — написали журналисты.