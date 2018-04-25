Дебетовая карта Coinbase Shift Visa теперь позволяет рассчитываться с помощью litecoin, написал в Twitter основатель криптовалюты Чарли Ли.

Он посоветовал пользователям использовать этот счет только для текущих расходов. Ли призвал перечислять туда только монеты, которые будут потрачены в ближайшее время, а все остальные сбережения хранить в другом безопасном месте.

Картой можно расплачиваться биткоинами, ethereum, а теперь и litecoin, поясняет ForkLog .