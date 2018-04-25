Банк России примет меры против недобросовестных практик кредитных потребительских кооперативов, мисселинга и деятельности нелегальных кредиторов, выдающих займы под залог недвижимости. О выявленных нарушениях шла речь на заседании экспертного совета по защите прав потребителей, которое прошло 24 апреля, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Так, ЦБ выявил недобросовестную практику в деятельности некоторых кредитных потребительских кооперативов: в ряде случаев пайщики, заключив договор передачи личных сбережений, получают от КПК «в подарок» определенную сумму денег помимо начисленных процентов. Таким образом, общий размер выплат пайщику превышает допустимый размер процентных выплат за использование кооперативом привлеченных средств. По мнению регулятора, такая практика несет существенные риски нарушения прав пайщиков КПК и может негативно повлиять на финансовую устойчивость организации, заявила на заседании экспертного совета заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова.

Центробанк готовит информационное письмо саморегулируемым организациям, объединяющим кредитные потребительские кооперативы, с указанием, что в соответствии с базовым стандартом операций на финансовом рынке максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование кооперативами привлеченных денежных средств пайщика не может превышать 1,8 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений. Регулятор предлагает СРО КПК усилить контроль за своими членами и, поскольку данное нарушение носит грубый и умышленный характер, принять меры — вплоть до исключения КПК-нарушителя из членов саморегулируемой организации.

Кроме того, в ходе заседания экспертного совета обсуждалась тема навязывания страховых услуг при кредитовании, в том числе путем присоединения заемщика к договору коллективного страхования, а также проблема мисселинга — продажи кредитными организациями небанковских финансовых продуктов клиентам без должного информирования об особенностях таких продуктов и связанных с ними рисках. Участниками совета было предложено применить уже существующие правовые механизмы для ограничения мисселинга страховых продуктов, а также обсудить устранение правовых оснований, используемых для навязывания таких продуктов, и возможное введение стандартов на этом рынке.

В настоящее время Банк России во взаимодействии с саморегулируемой организацией страховщиков и банковскими объединениями обсуждает распространение базового стандарта защиты прав потребителей услуг страхового рынка на деятельность агентов, в том числе кредитных организаций, продающих страховые продукты. Стандарт регламентирует требования к деятельности агентов и их ответственности, которая должна быть предусмотрена со стороны страховых компаний, а регулятор и СРО смогут проверить его выполнение. В зависимости от тяжести выявленных нарушений ответственность может заключаться в расторжении договора и возмещении ущерба в порядке, установленном договором. Ожидается, что дорожную карту предлагаемых изменений в этой области Банк России обсудит с банковским и страховым сообществом уже в июне.

Председатель экспертного совета, глава движения «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Виктор Климов сообщил членам совета о существующих пробелах в правовом регулировании займов под залог недвижимости: такие лакуны приводят к тому, что ипотечные займы в настоящее время может выдавать любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), не входящее в сферу надзора Банка России. В ряде случаев это приводит к нарушению прав заемщиков и потере ими жилья, причем доказать факт недобросовестных действий со стороны кредитора бывает довольно сложно при наличии на договорах собственноручных подписей пострадавших.



Представители Банка России сообщили, что в настоящее время регулятор совместно с Минфином, членами Госдумы и Совета Федерации подготовил поправки к законодательству, ограничивающие круг лиц, которые имеют право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты/займы, исключительно финансовыми организациями, поднадзорными регулятору или определенными организацией «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК). Согласно предложениям Банка России, даже однократная выдача такого кредита/займа будет запрещена лицам или организациям, не имеющим соответствующего статуса, а если доход кредитора в результате выдачи такого кредита или займа превысит определенный порог, к нелегальному кредитору сможет применяться и уголовная ответственность. «Это поможет решить проблему «черных кредиторов», которые нередко маскируются под микрофинансовые организации», — заключает регулятор. В ЦБ подчеркивают, что, «согласно последним исследованиям ВЦИОМа, большинство россиян не имеют четкого представления о том, где и кем выдаются микрозаймы ».