Временная администрация по управлению Темпбанком, назначенная приказом ЦБ, обнаружила, что бывшее руководство банка не передало оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму свыше 11 млрд рублей.



Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заемщиков и перевода обязательств на лиц, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также заключения договора уступки прав требования с организацией, не ведущей реальной хозяйственной деятельности, без передачи компанией оригиналов уступленных кредитных договоров.

По оценке ЦБ, стоимость активов Темпбанка не превышает 2,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 13,5 млрд.

Арбитражный суд Москвы 16 ноября 2017 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками Темпбанка, Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Темпбанк был лишен лицензии 2 октября 2017 года и признан банкротом 16 ноября. До отзыва лицензии в банке на протяжении полугода (с начала апреля 2017-го) действовала временная администрация в лице АСВ, был в силе мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

