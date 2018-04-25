Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Одинцовском районе Подмосковья, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму 117,2 млн долларов, пишет «Коммерсант».



Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Валитова возбуждено в конце марта этого года.

По данным следствия, Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК 117,2 млн долларов. Однако в августе 2009 года Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн рублей и получила 15% долей компании-застройщика. Этот шаг, по версии следствия, был нужен Валитову и его сообщникам для того, чтобы продавливать нужные им решения по работе ООО «Заречье-2».

Как установило следствие, в конце октября 2010 года гендиректор ООО «Заречье-Сетунь» Георгий Мазин своим решением включил ZouZout Holding в соучредители компании-застройщика. В результате, по версии следствия, в период с сентября 2010 года по ноябрь 2012 года представителям ZouZout Holding и Валитову своими управленческими решениями удалось фактически парализовать строительство и работу самой строительной фирмы. Кредиторская задолженность «Заречья-2» перед Внешэкономбанком росла, и фирма не могла ее погасить. В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано. ВЭБу был причинен ущерб на 117,2 млн долларов, сейчас следствие устанавливает, куда были направлены кредитные средства.

Валитову уже предъявлено обвинение. Для этого его привезли в столицу из колонии, в которой он отбывает четырехлетний срок за особо крупное мошенничество. В рамках нового дела Валитов свою вину не признал, а от дачи показаний отказался.