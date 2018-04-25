Банк «Возрождение» открыл кредитную линию российской компании «Дёке Экстружн» на сумму 300 млн рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные Банком в адрес Компании, привлекаются на пополнение оборотных средств «Дёке Экстружн» и для финансирования экспортных поставок.

Соковокупный лимит кредитования компании «Дёке Экстружн», установленный банком «Возрождение», составляет 2,089 млрд рублей.

Компания «Дёке Экстружн» является одним из лидеров российского рынка фасадных материалов и поставщиком сайдинга, черепицы, фасадных панелей и водосточных систем. Собственные представительства компании расположены во всех основных регионах России.