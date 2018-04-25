Банк «Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2017 году в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Основные показатели приводятся в пресс-релизе кредитной организации.

Так, годовая чистая прибыль банка, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Чистые процентные доходы выросли на 26% по сравнению с предыдущим отчетным периодом до 18,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне показателей прошлого года и составили 6,2 млрд.

Размер активов «Уралсиба» увеличился с 382,2 млрд рублей на конец 2016 года до 496,3 млрд. Рентабельность активов выросла более чем в 1,5 раза, уточняется в сообщении.

Капитал банка по итогам 2017-го достиг 76,8 млрд рублей против 63,3 млрд годом ранее.



«За последние два года в банке была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, расширена продуктовая линейка и каналы продаж», — подчеркивается в релизе.