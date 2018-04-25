Банк «Русь» уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц на 1,3—1,5 процентного пункта. Теперь все депозиты размещаются под 4—4,5% годовых.



«Стандарт Онлайн» — пополнение и частичное изъятие депозита невозможно.

«Стандарт Актив Онлайн» — пополнение невозможно. Частичное изъятие депозита возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.

«Стандарт Плюс Онлайн» — возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие невозможно.

«Комфорт Онлайн» — возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.

Минимальная сумма депозитов — 500 тыс. рублей. Срок — от 31 до 365 дней. Выплата процентов производится по окончании срока действия депозита, ежеквартально либо ежемесячно.