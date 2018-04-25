Банк «Эко-Инвест» по состоянию на 1 апреля 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в четыре раза (с 91,27% до 19,74%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств на депозите в ЦБ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).



С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 апреля 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение Н2 на 01.04.2018, % «Эко-Инвест» 3116 19,74 Донхлеббанк 2285 20,14 Алтынбанк 2070 21,77 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 22,28 «Столичный Кредит» 2853 23,71 Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса 3224 27,27 Банк РСИ 3415 27,71 АйСиБиСи Банк 3475 28,15 БМВ Банк 3482 28,32 ЦМРБанк 3531 29,36

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.