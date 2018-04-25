Центральный банк России с 25 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,6644 рубля, что ниже предыдущего дня на 10,11 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,2121 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 58,03 копейки.

«Рублевые пары консолидируются с 17 апреля. По ним боковая динамика сохранится еще пару дней, пока не прояснится ситуация с доходностью десятилетних облигаций США (пробьет 3% или нет), а также с ценами на нефть. Если в среду или четверг стоимость нефти марки Brent опустится ниже 72,80 доллара, то по паре доллар/рубль возобновится новое ралли. Укрепление рубля не рассматриваю, только ослабление до 62,6 рубля за доллар США. По паре евро/рубль жду консолидацию в диапазоне 75 – 76 рублей», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, после укрепления днем ранее, сегодня в начале дня рубль может удержать свои позиции, несмотря на снижение рынка энергоносителей. Поддержку ему окажут пик налоговых выплат и высокая рублевая стоимость нефти, которая составляет более 4500 рублей за баррель Brent.

«Однако для дальнейшего роста российской валюты необходимо возвращение рынка энергоносителей к максимумам года. Вполне возможно, что в случае если данные Минэнерго США по запасам покажут их снижение, что позволит нефти марки Brent восстановиться в район 74,5 доллара за баррель, в последние часы основной сессии рубль продолжит восходящую динамику, в результате чего американская валюта сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 61 рубль», - прогнозирует эксперт.