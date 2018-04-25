Калифорнийская венчурная компания Sequoia Capital обратилась в суд Гонконга с иском на криптобиржу Binance и ее гендиректора Чжао Чанпена, обвинив его в срыве сделки по покупке доли в Binance.

Компания с августа 2017 года вела переговоры с основателями гонконгской криптобиржи Binance о покупке 11% доли за 80 млн долларов. Но в декабре переговоры были прерваны: гендиректор Binance Чжао Чанпен заявил, что другие акционеры биржи выступают против сделки, поскольку стоимость 11% доли в Binance существенно выросла, сообщает Coinfox .

В то же время Binance начала переговоры с венчурной компанией IDG Capital, в результате которых криптобиржа в двух раундах финансирования могла бы получить 400 млн долларов и 1 млрд долларов. Однако в Sequoia переговоры с IDG Capital посчитали нарушением ранее заключенного экслюзивного договора, что привело венчурную компанию в Верховный суд Гонконга с требованием временно запретить Чанпэну ведение переговоров с другими инвесторами.