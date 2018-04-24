Экономический блок правительства, скорее всего, будет обновлен в минимальной степени благодаря тому, что проводимая им макроэкономическая политики является достаточно эффективной. Такое мнение высказал председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия-24» во вторник.



«Экономический блок в минимальной степени будет обновлен, поскольку с точки зрения макроэкономической политики Россия выглядит (хорошо) с ее отношением долга к ВВП — меньше 13%. В этом году у нас будет профицитный бюджет с достаточно приличным профицитом и достаточно низкой инфляцией, это уже видно. Именно макроэкономическая политика вызывает меньше всего вопросов. Вопросы вызывают структурные реформы в целом ряде сфер», — сказал он, передает ТАСС.

Среди них Задорнов назвал социальный блок, здравоохранение, пенсионную сферу и судебную систему. «Профицитный бюджет обеспечивает возможность маневра ресурсами в той сфере, которая будет готова к реформированию, и у нее будет лидер этого», — пояснил он.

Задорнов также отметил, что не видит больших разногласий между либеральной и более консервативной частью экономистов.

«Многие темы и предложения давно и многократно обсуждены. Вопрос в том, кто в правительстве будет брать на себя ответственность за реформирование или просто изменения, можно так сказать, в той или иной сфере, и у кого хватит не только воли, но и навыка, команды, желания именно менять ситуацию, где будут происходить изменения», — заключил он.