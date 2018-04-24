Чистая прибыль санируемого банка «ФК Открытие» по РСБУ в январе—марте составила 6 млрд рублей, сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.



«Сейчас мы можем подвести итоги I квартала. Банк заработал по российским стандартам 6 миллиардов рублей чистой прибыли», — сказал Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Прайм».

Глава банка также отметил, что кредитная организация практически полностью рассчиталась с Банком России. «Остался совсем небольшой платеж сделать», — сказал он.