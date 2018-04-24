Крупные криптобиржи из Японии, которые уже зарегистрированы местным финансовым регулятором — Агентством финансовых услуг, 24 апреля создали саморегулируемую организацию. Она должна вернуть доверие пользователей к сфере цифровых денег после того, как в январе хакеры похитили с биржи Coincheck более 500 млн долларов.

Японская ассоциация криптовалютных бирж включает в себя 16 крупных финансовых компаний, которые работают в сфере цифровых денег. Главой организации выбран Тайдзен Окаяма, генеральный директор Money Partners, сообщает РБК .

«Я позабочусь о том, чтобы были приняты меры безопасности и внутреннего контроля. Мы хотим устранить заботы клиентов и восстановить доверие общественности к сфере, для развития здорового рынка», - заявил глава организации.

В Ассоциацию входят все лицензированные биржи в стране, они разработают свод правил для того, чтобы защитить права клиентов и будет добиваться соблюдения новых требований от каждой компании, которая входит в организацию. Также будут введены меры наказаний для тех, кто нарушает правила работы и подрывает целостность отрасли.