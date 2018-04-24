Краудсорсинговая интернет-энциклопедия Wikipedia обновила правила для редакторов в разделе «Конфликт интересов». Согласно им, конфликт интересов, среди прочего, может возникать, если держатель криптовалют редактирует страницу ресурса, посвященную этим цифровым активам.

«Любые внешние отношения: личные, религиозные, политические, академические, юридические или финансовые (включая криптовалюты) – могут инициировать конфликт интересов. Степень глубины отношений, которые могут обеспокоить Википедию, необходимо определять, исходя из здравого смысла. Например, статья о музыкальной группе не должна быть написана ее директором, а биографии не должны быть автобиографиями или быть написаны супругом или супругой субъекта», — цитирует Anycoin изменения в правилах.

Согласно данным, в Wikipedia зарегистрировано более 33 млн пользователей, из них 140 тысяч человек являются активными редакторами-волонтерами ресурса.