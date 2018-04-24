Для 24% российских интернет-пользователей важно сохранение доступа к мессенджеру Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать с начала прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает «Коммерсант» , 64% опрошенных граждан не волнует, будет ли мессенджер работать в России, а из них 43% респондентов заявили, что для них это «совершенно не важно». При этом эксперты ВЦИОМ отметили, что доступность Telegram в России больше всего важна среди респондентов из возрастной группы 18-24 года (45%).

По данным исследования, аккаунт в Telegram в России есть у каждого восьмого интернет-пользователя (12%). По популярности этот мессенджер уступает конкурентам: с помощью WhatsApp общаются 59% участников исследования ВЦИОМа, Viber используют 45%.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера.