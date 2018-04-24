ВТБ запустил акцию для малых и средних предприятий, открывающих первый расчетный счет в банке.

В рамках специального предложения клиентам предлагается бесплатное открытие счета, подключение дистанционного обслуживания и выпуск ключа электронной подписи, говорится в сообщаении кредитной организации.

В рамках акции ВТБ также предлагает три месяца льготного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса», «Развитие», «Бизнес-онлайн», «Премиум» и тарифного плана «Начнем с лучшего!». Специальные условия включают в себя бесплатное ведение счета, бескомиссионные переводы и операции с наличными. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделение, обслуживающее юридических лиц.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, удовлетворение потребностей и высококачественное обслуживание малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы ВТБ.