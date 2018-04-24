В Дубае (ОАЭ) появится первый в мире криптовалютный банк Dubai ArtBank, использующий собственную цифровую валюту. Он будет основан на базе технологии блокчейн, а его главной и единственной специализацией станет финансирование сделок с предметами искусства.

По словам заместителя главы Управления культуры и искусств эмирата Дубая Латифа бинт Мухаммеда бен Рашида, подобная инициатива поможет ввести искусство в цифровой мир, а создание собственной криптовалюты укрепит экономику эмирата, сообщает Coinlife .

Dubai ArtBank – один из проектов национальной программы Dubai 10X. Многочисленные проекты направлены на создание умного города будущего с применением инновационных технологий.