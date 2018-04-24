Банк России фактически не снизил прогноз по экономическому росту России во II и III кварталах этого года после введения новых санкций в начале апреля и ослабления курса рубля, пишут «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка.

Так, в этом квартале ЦБ ожидает роста ВВП на 0,4% (с очищенной сезонностью в поквартальном выражении). Ранее Банк России прогнозировал рост в диапазоне 0,4—0,5%. В III квартале 2018 года регулятор также ожидает роста на 0,4%.



Колебания в краткосрочной статистике не помеха для устойчивого роста, говорится в обзоре. При этом в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в дальнейшем в зависимости от бюджетных и геополитических факторов. Также на коррекцию прогноза может повлиять ситуация с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти крупнейшими странами — экспортерами сырья.

О том, что российская экономика стала устойчивой к краткосрочным шокам, говорит и Минэкономразвития в своей «Картине экономики» за апрель. В министерстве подчеркивают, что в реальный сектор экономики транслируются только долгосрочные и устойчивые изменения на финансовых рынках. После введения новых санкций в отношении России рубль в период с 6 по 10 апреля ослаб на 9,3%, отмечают в Минэкономразвития. На инфляцию этот фактор повлияет, только если он окажется устойчивым, подчеркивает ведомство. Краткосрочные колебания курса рубля на росте цен с высокой вероятностью не отразятся.

Внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП, согласны эксперты. Они также считают прогноз ЦБ по увеличению ВВП во II и III кварталах реалистичным. Экономический рост активно поддерживает дорогая нефть. Подкосить увеличение ВВП может только ее снижение или введение новых санкций, однако последнее пока не планируется. При этом у России есть и другие источники роста, отмечают эксперты. Это в первую очередь высокотехнологичные отрасли экономики и цифровизация. В целом за год рост ВВП может повторить прошлогоднее значение и составить 1,5%, полагают они.