Уставный капитал тольяттинского Автовазбанка ( Банка АВБ ) уменьшен до 1 рубля. Новый размер уставного капитала зафиксирован в ЕГРЮЛ 23 апреля.

Комитет банковского надзора ЦБ РФ принял решение об уменьшении уставного капитала Банка АВБ 10 апреля этого года, свидетельствует информация на сайте регулятора. Прежняя величина уставного капитала финучреждения — 1,15 млрд рублей.

Банк АВБ с июля 2015 года был на санации у Промсвязьбанка, который в результате получил 100% его акций. В декабре 2017-го Промсвязьбанк сам попал на санацию к ЦБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. С 5 апреля текущего года на Управляющую компанию ФКБС возложены и функции временной администрации по управлению Банком АВБ .



На прошлой неделе Банк России объявил о решении докапитализировать Банк АВБ на 350 млн рублей.