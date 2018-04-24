Изменения вступают в силу с 24 апреля 2018 года.
Тинькофф Банк сообщает об изменениях тарифных планов по кредитным картам.
В новой редакции линейки кредитных карт:
- Выпуск и использование дополнительных карт становится бесплатным;
- Перевыпуск кредитных карт становится бесплатным вне зависимости от причины замены;
- В штрафах за неоплату минимального платежа отменяется процентная часть. Оплачивается только фиксированная сумма без учета глубины просрочки.
Также с 24 апреля 2018 г. вступает в силу новая редакция Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) для физических лиц, говорится в сообщении кредитной организации.
Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (редакция от 24.04.2018).
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