Тинькофф Банк сообщает об изменениях тарифных планов по кредитным картам.

В новой редакции линейки кредитных карт:

Выпуск и использование дополнительных карт становится бесплатным;

Перевыпуск кредитных карт становится бесплатным вне зависимости от причины замены;

В штрафах за неоплату минимального платежа отменяется процентная часть. Оплачивается только фиксированная сумма без учета глубины просрочки.

Также с 24 апреля 2018 г. вступает в силу новая редакция Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) для физических лиц, говорится в сообщении кредитной организации.

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (редакция от 24.04.2018) .