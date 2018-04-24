Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев. С 27 апреля 2018 г. процентные ставки по рублевым вкладам сроком составят:

5% годовых по вкладам со стандартной ставкой (ранее 6%);

6% годовых по вкладам с повышенной ставкой (ранее 7%);

Также, говорится в сообщении кредитной организации, с 27 апреля 2018 г. меняются условия частичного изъятия для новых и пролонгированных одновалютных вкладов. Теперь проценты при частичном изъятии вклада будут удерживаться пропорционально сумме изъятия и пересчитываться исходя из ставки 0,1% годовых на сумму изъятия.

Процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев, открытым или пролонгированным до 26 апреля 2018 г. включительно, а также условия частичного изъятия вклада по всем одновалютным вкладам, открытым или пролонгированным до 26 апреля 2018 г. включительно, остаются без изменений.