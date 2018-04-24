Министр юстиции Тайваня Цю Тайсань призвал до ноября внедрить правил регулирования биткоина и других виртуальных валют, направленных на предотвращение отмывания денег.

Ранее юридический департамент правительства провел консультации с двумя внутренними операторами криптобирж, чтобы больше узнать об операциях с виртуальными валютами для полного понимания механизмов контроля до приезда на Тайвань миссии Азиатско-Тихоокеанской группы по отмыванию денег в ноябре, сообщает Altcoin .

По словам председателя Комиссии по финансовому контролю и управлению Гу Лисюна, контроль регулятора над биткоином и другими криптовалютами сосредоточен в основном на предотвращении отмывания денег. Чтобы не допустить использования виртуальных валют в подобных финансовых операциях, комиссия уже попросила банки отнести счета торговых биткоин-платформ к категории «счетов с высоким уровнем риска».