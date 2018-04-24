Спрос на состоявшемся во вторник, 24 апреля, аукционе по доразмещению восьмого выпуска купонных облигаций Банка России составил порядка 26,8 млрд рублей по номиналу. Объем размещения соответствовал объему спроса, свидетельствуют данные ЦБ.

Общий объем восьмого выпуска КОБР — 700 млрд рублей. На сегодняшнем аукционе были предложены оставшиеся неразмещенными после первого аукциона бумаги примерно на 584,9 млрд рублей. Таким образом, спрос на бумаги сегодня оказался в 22 раза ниже предложения.

Дата погашения бумаг выпуска — 18 июля 2018 года.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Начиная с августа 2017 года размещались восемь выпусков КОБР, первые пять на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно.



На начало дня 24 апреля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности в размере 3 трлн 732,6 млрд рублей.