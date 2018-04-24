Главный экономист банковского надзора главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич арестованы по делу о крупной афере. По версии следствия, они требовали у руководства Банка БКФ 125 тыс. евро, утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу Банка БКФ, пишет «Коммерсант».



Плановая проверка Центробанка началась в Банке БКФ 29 сентября 2017 года. Ее целью являлось изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале этого года Банк БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено.

Вскоре после этого к руководству Банка БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно назначили куратором БКФ от Центробанка. В самом кредитном учреждении отметили, что Алексей Юргелевич действительно у них несколько раз появлялся, поэтому его фамилия в банке была известна. По данным газеты, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец.

Во время визита в банк Юргелевич-старший якобы рассказал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного вывода проверяющими из Центробанка. За якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения 150 тыс. евро. При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только им с сыном, но и неким «сотрудникам ЦБ». Имен, впрочем, он не называл. «Вы же понимаете, высоко я не достану, так, исполнителю», — говорил Юргелевич-старший.

Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на 25 тыс. евро.

Передача денег состоялась 17 апреля в офисе Банка БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного управления Центробанка по ЦФО (ул. Балчуг, 2) задержала Алексея Юргелевича. Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли. 19 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал обоих фигурантов до 17 июня.