В Санкт-Петербурге 26-й отдел налоговой службы направил по адресу регистрации Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, письмо о том, что у него имеется задолженность по оплате квартиры в 4 рубля, следует из данных базы налоговых задолженностей.

При этом, исполнительное производство по взысканию задолженности судебными приставами не объявлено, сообщает «Росбалт» .

В случае непогашения задолженности и пени, ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир.