Электронная платежная система «Яндекс.Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам . Теперь пользователи могут пополнять баланс пластиковых карт «Яндекс.Денег» и снимать с них наличные в банкоматах без дополнительной платы, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Положить деньги на карту без комиссии можно в мобильном приложении сервиса. Сделать это можно с другого счета в «Яндекс.Деньгах», а также с карты любого банка или платежной системы: Mastercard, Visa, «Мир». Снимать наличные без комиссии обладатели карт «Яндекс.Денег» могут как в России, так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелек — полностью идентифицированным», — говорится в релизе.

Лимит такого снятия — 10 тыс. рублей в месяц.