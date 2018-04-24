Клиенты АО « РН Банк », которые приобрели в кредит автомобили марок Renault, Nissan, Infiniti и Datsun, теперь могут погашать задолженность через QIWI Терминалы на всей территории РФ, а также через веб- или мобильные приложения QIWI Кошелька.

Для оплаты автокредита необходимо ввести «РН Банк» в поисковой строке QIWI Терминала или QIWI Кошелька, далее указать ФИО, идентификационный номер клиента (12 цифр) и сумму к оплате. Зачисление денежных средств на банковский счет производится на следующий рабочий день. Комиссия составляет 1,6% (мин. 100 руб.). Для упрощения оплаты кредита и избежания возникновения просрочки можно воспользоваться функцией автоплатежа.

«Кредитным организациям, специализирующимся на автокредитовании, необходимо предоставлять своим клиентам способы платежей, сочетающие оплату наличными и картами, доступные по всей стране. Сегодня QIWI предоставляет такую платежную инфраструктуру крупнейшим банкам, связанным с автоконцернами. Теперь у клиентов РН Банка всегда под рукой есть надежные и простые способы оплаты автокредитов в любой точке России», - сказал Александр Щербаков, директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI.

«Простота и удобство в погашении кредитов для наших клиентов является одним из приоритетных направлений развития РН Банка, и мы стремимся к подключению новых способов оплаты. Мы рады представить нашим клиентам возможность использовать услуги одного из самых крупных сервисов в России»,- сказал Кирилл Полянский, начальник Управления клиентского обслуживания АО «РН Банк».

О QIWI

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,1 млн виртуальных кошельков и более чем 152 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 76 млрд руб., объединяя более чем 50 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Источник: КИВИ Банк (АО)