Промсвязьбанк расширил ранее внедренную функциональность модуля « RS-Connect. Обмен с ПФР », включив в него выпуск отчетности, сопровождающей электронный обмен сведениями о пенсионных начислениях граждан.

Обновленное решение позволит банку полностью удовлетворить требования ПФР, предоставляя ему необходимую информацию о своих клиентах. Модуль разработан компанией R-Style Softlab.

С помощью этого модуля банк сможет формировать и направлять в Пенсионный фонд отчеты следующих видов: ODOV — о выдаче сумм по доверенности; OLOB — об отсутствии обращений; OBKT — о владельцах банковских карт; OPSP — о владельцах счетов переводов; SOST — об обстоятельствах, влияющих на выплату (по запросу на одно лицо или группу лиц).

Проект реализовался в несколько этапов. К июлю 2017 г. и ноябрю 2017 г. в банке последовательно были решены задачи по загрузке реестров из ПФР и по возврату сумм и уведомлений. Затем модуль был доработан под особенности обмена с разными отделениями ПФР.

«Меньше чем за год мы смогли реализовать масштабный проект по автоматизации обмена данных с ПФР. Благодаря качественным решениям R-Style Softlab все это стало возможным. Для банка крайне важно создавать технологическую среду и автоматизировать как можно больше действий в нашей повседневной работе», — прокомментировал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка.

«Наша компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства по внедрению программного обеспечения, входящего в линейку RS-Connect, в Промсвязьбанке, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, в банке уже реализовано онлайн-взаимодействие с ГИС ЖКХ, ПФР и ФНС, на очереди — ФССП, ГИС ГМП и другие государственные информационные системы и госструктуры».

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк» , Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR).

Об R-Style Softlab

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab