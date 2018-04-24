Банк «Ренессанс Кредит» показал прибыль по итогам I квартала 2018 года в размере 2,2 млрд рублей в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Этот результат в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (1,3 млрд рублей), отмечается в сообщении кредитной организации.



Чистый процентный доход составил 4,6 млрд рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Комиссионный доход увеличился на 18,6% по сравнению с январем — мартом 2017-го и составил 1,7 млрд рублей.

Портфель кредитов физических лиц вырос за отчетный период на 4,8% до 119,5 млрд рублей. Объем предоставленных клиентам кредитов составил 33,5 млрд рублей, что на 30,4% больше, чем в январе — марте 2017-го.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических по итогам I квартала 2018-го достиг 95 млрд рублей.

Операционные доходы увеличились по сравнению с I кварталом 2017 года на 28,2%, в то время как операционные расходы продемонстрировали снижение на 2,6%.

«Результаты, достигнутые в первом квартале, являются хорошей основой для реализации долгосрочных планов по укреплению лидирующих позиций банка на рынке потребительского кредитования», — прокомментировал данные отчетности председатель правления банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко.