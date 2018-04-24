Арбитражный суд Москвы во вторник перенес заседание по делу о банкротстве банка «Югра» на 31 мая. Адвокаты «Югры» заявили, что удовлетворены таким решением.

«Мы видим, что Арбитражный суд наконец-то добросовестно и основательно подошел к рассмотрению сущности дела и не торопится принимать необдуманные решения», — рассказал представляющий «Югру» в суде адвокат Антон Александров.



«Мы считаем, что у регулятора нет достаточных оснований для банкротства банка. Напомним, что позиция ЦБ строится на сформированной временной администрацией отчетности «Югры», согласно которой на момент отзыва лицензии в июле прошлого года обязательства банка превышали активы на 143 миллиарда рублей. В то же время, в действительности активы банка превышали обязательства на 36 миллиардов», — отметил Александров.

Кроме того, напоминают представители «Югры», ЦБ принял отчетность банка от 17 июля, согласно которой капитал организации был признан достаточным, и в которой отмечалось, что топ-менеджмент компании принял все меры для того, чтобы не допустить его падения. Также адвокаты «Югры» указывают, что выездная проверка, завершенная Центробанком в августе прошлого года, не подтвердила обвинения регулятора в «техническом характере кредитного портфеля» компании.