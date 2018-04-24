Бывший глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка. Его заместителем назначен Дмитрий Пожидаев, ранее возглавлявший временную администрацию банка.



«Подтверждаем назначение Фрадкова в качестве главы временной администрации Промсвязьбанка», — сообщила пресс-служба банка, передает Reuters.

Петр Фрадков — сын бывшего главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

РЭЦ вместо Фрадкова возглавит заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев.

Промсвязьбанк находится сейчас на санации в Фонде консолидации банковского сектора. Он выбран опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Как ожидается, с приходом Фрадкова должна будет активизироваться передача «токсичных» кредитов подсанкционным компаниям от других кредитных организаций Промсвязьбанку.