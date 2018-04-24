В рамках проекта в ПАО «Томскпромстройбанк» был запущен основной комплекс решений по автоматизации всего спектра услуг, предоставляемых банком своим клиентам. Среди установленных продуктов: Расчётный центр, Кредитный блок, Депозитный блок, подсистема «Собственная бухгалтерия», программно-аппаратный комплекс «Кассовый центр», решение, автоматизирующее расчетные и бухгалтерские подразделения казначейства банка, подсистема «Налоговый учет», подсистема «Кассовый офис», включая денежные переводы, блок по автоматизации операций с пластиковыми картами, блок модулей для взаимодействия с СМЭВ, модули «Гарантии» и «Договоры аренды ИБС» и др.

Решения ИНВЕРСИИ позволили банку перейти на единую платформу в части обслуживания корпоративного и розничного бизнеса, предоставили возможность для технологического развития ИТ-структуры банка и расширения спектра оказываемых услуг.

Запуск ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» в ПАО «Томскпромстройбанк» осуществлялся совместными усилиями команды банка и специалистами Компании ИНВЕРСИЯ. Хотим особо подчеркнуть профессионализм и нацеленность на результат команды сотрудников банка, проявленные во время работы над проектом.

ПАО «Томскпромстройбанк» – является единственным региональным банком Томской области, имеет генеральную лицензию и выполняет все функции, присущие крупному универсальному банку: аккумулирует временно свободные средства предприятий, организаций и населения, обеспечивает их потребности в кредитах, организует денежные расчеты между предприятиями и инкассацию денежной наличности.

Банк работает на территории Томской области: города Томск (головная организация, два филиала и две операционные кассы вне кассового узла), Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой, село Каргасок.

Компания ИНВЕРСИЯ выражает ПАО «Томскпромстройбанк» благодарность за совместный труд и надеется на дальнейшее укрепление существующих отношений.

Источник: ИНВЕРСИЯ