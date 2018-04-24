Каждый второй россиянин (46%) считает экспресс-займы , или «займы до зарплаты», нужным финансовым продуктом. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины (55%) опрошенных, получавших заем «до зарплаты» в МФО, не имели иной возможности получить заемные средства. Всего 16% из тех, кто пользовался услугой «займа до зарплаты», имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг (использование кредитной карты либо возможность получения кредита). При этом 46% потребителей услуги микрозаймов сталкивались с отказами при обращении в банк за кредитом.

Подавляющему большинству (65%) опрошенных, когда-либо бравших заем «до зарплаты», продукт помог в решении проблемы, из-за которой они были вынуждены обращаться за заемными средствами.

Согласно исследованию, большинство россиян, высказавшихся за займы до зарплаты, составляет работоспособное молодое население в возрасте от 18 до 44 лет.



Наиболее частой причиной получения займа в МФО является «задержка зарплаты» — это 40% случаев, и доля таких займов растет, отмечают участники рынка.