Некоторым негосударственным пенсионным фондам (НПФ) за последнее время удалось привлечь многомиллионные вклады по VIP-программам, несмотря на их слабое развитие. С помощью подобных вложений можно, например, спасти свое имущество от раздела при разводе или от конфискации правоохранительными органами, пишет «Коммерсант».



На программах для VIP-клиентов в прошлом году решил сконцентрироваться менеджмент НПФ «Традиция», который через компанию «Инвесткомтрейд» принадлежит инвестиционной компании (ИК) «Регион», рассказал изданию источник в фонде.



НПФ «Традиция» за прошлый год увеличил свои активы более чем в два с половиной раза, до 292 млн рублей. Обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) фонда выросли почти в три раза, превысив 131 млн рублей. Согласно отчетности по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ) НПФ за десять месяцев, было заключено три договора по НПО, один из которых — с физическим лицом. Вкладчик внес в пенсионный фонд 30 млн рублей, что составило более трети поступивших в НПФ средств за этот период. IV квартале взносы от этого клиента, по-видимому, были менее значительны или их вовсе не было — крупнейшим вкладчиком за этот период являлась Федерация фигурного катания на коньках (1,9 млн рублей).



«VIP-клиенты, которые способны внести миллионы, — это штучный товар. Нельзя его назвать массовым, впрочем, встречались клиенты, которые вносили на счета миллион долларов», — вспоминает бывший топ-менеджер крупного НПФ. Гендиректор НПФ «Традиция» Елена Кременецкая отказалась отвечать изданию, работает ли фонд с VIP-вкладчиками и на каких условиях. В ГК «Регион» не ответили на запрос.

По мнению участников пенсионного рынка, из 30 млн рублей можно сформировать отдельный качественный инвестиционный портфель в рамках доверительного управления. Однако внесение такой суммы в НПО может нести дополнительные преимущества для клиентов.

«Согласно действующему законодательству пенсионные резервы становятся собственностью гражданина только в тот момент, когда они поступают ему в качестве соответствующей выплаты», — говорит юрист АБ «Павлова и партнеры» Надежда Петрова. До этого момента это не собственность гражданина, а его право. А в таких условиях, отмечает Щуклинова, на средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам участников, также по ним не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

«Также средства на счете индивидуального пенсионного плана (ИПП) по закону не входят в состав совместно нажитого имущества при разводе супругов. То есть в случае развода и раздела имущества владелец ИПП сохраняет свои пенсионные деньги от возможных притязаний бывшего супруга, тогда как средства на банковских и брокерских счетах таким статусом не обладают», — перечисляет она.

