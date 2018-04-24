В России необходимо повысить доступность финансовых инструментов и услуг. По некоторым продуктам предложения концентрируются в отдельных регионах и даже в отдельных компаниях. Маркетплейс поможет решить эту проблему. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2018».

«Необходимо расширить доступность финансовых инструментов и услуг. По некоторым продуктам предложения концентрируются по отдельным регионам и даже в отдельных компаниях. Так, 75% клиентов на брокерском обслуживании и 86% брокерских индивидуальных инвестиционных счетов сосредоточены в пяти крупнейших брокерских компаниях. 85% клиентов по управлению активами и 96% индивидуальных инвестиционных счетов находятся в управлении трех крупнейших компаний. Банк России совместно с Московской биржей готовит проект финансового маркетплейса , который, на наш взгляд, будет способствовать решению этих задач, как и повышению конкуренции между поставщиками финансовых услуг», — рассказала глава ЦБ в ходе выступления.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов представил дорожную карту реализации проекта «Маркетплейс». Как рассказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская, предполагается, что потребители получат возможность открыть вклад онлайн через сервис Банки.ру. После идентификации клиент должен увидеть в своем личном кабинете, что на его имя открыт вклад в одном из банков, также участвующих в проекте (Совкомбанк, «Ак Барс», «Центр-инвест», банк «Зенит», Росбанк). В ЦБ не исключают, что к концу года через маркетплейсы можно будет покупать государственные облигации.