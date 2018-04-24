Облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает российский Минфин, сопоставимы по их инвестиционной привлекательности с бумагами других стран. Об этом заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».



«Думаю, что сейчас инвесторы выбирают ОФЗ, оценивая их инвестиционную привлекательность, а не инвестиционную инфраструктуру», — сказал он.