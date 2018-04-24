Петр Фрадков должен вступить в должность главы санируемого Промсвязьбанка во вторник, 24 апреля. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2018».



«Последние процедуры должны были быть утверждены набсоветом ВЭБа. Сегодня (во вторник, 24 апреля. — Прим. ред.) он должен вступить в должность главы временной администрации», — рассказал он журналистам.

Напомним, Центробанк 15 декабря 2017 года ввел в Промсвязьбанк временную администрацию , а позже принял решение докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. Сообщалось, что на это потребуется 100—200 млрд рублей. В начале текущего года уставный капитал Промсвязьбанка был уменьшен до 1 рубля .

В январе Министерство финансов РФ подтвердило выбор Промсвязьбанка в качестве опорного банка для работы с гособоронзаказом. Тогда же министр финансов Антон Силуанов сообщил, что руководителем кредитной организации станет Петр Фрадков.

В марте 2018-го ЦБ утвердил изменения в план санации Промсвязьбанка и привлек АСВ в качестве инвестора . Позже стало известно, что Агентство по страхованию вкладов стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка.