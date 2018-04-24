Помимо регуляции, остров предлагает налоговую ставку в размере до 5% для международных компаний.
Мальта планирует привлекать новых участников криптоcообщества для развития цифровой экономики.
По словам премьер-министра Джозефа Маската, криптовалюта является «неизбежным будущим денег» и станет основой будущей глобальной экономики, сообщает Coinlife.
Мальта позиционирует себя конкурентом основных криптовалютных центров Японии, Южной Кореи и Гонконга и привлекает криптовалютные биржи и компании справедливыми и определенными правилами, которые, по утверждению правительства, «предоставят правовую определенность в сфере, которая в настоящее время не регулируется».
Помимо регуляции, остров предлагает заманчивую налоговую ставку в размере до 5% для международных компаний.
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