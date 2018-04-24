Компания Mail.ru Group не помогала находить и блокировать прокси-серверы, которые использовались для обхода блокировки Telegram, сообщил представитель компании.

Активность по поиску и блокировке прокси-серверов, через которые работал Telegram, была зафиксирована в облачном сервисе Mail Ru Group, подтвердил собеседник РБК , подчеркнув, что компания к этим действиям не имеет отношения. Облачные сервисы позволяют любому желающему воспользоваться вычислительными мощностями для решения своих задач.

«Выяснили, что действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — пояснил он.

Ранее информация о жалобах пользователей на блокировки приватных прокси-серверов появилась в ​телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева.

«РКН начал банить даже те прокси, которые никогда реально не пропускали трафик юзеров и вообще себя никак не проявляли. Стали собирать логи. Нашли, что первый запрос всегда от Mail.ru, затем бан», – отметил Климарев.