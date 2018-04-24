Премию присудила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна.
Венесуэльская криптовалюта el petro получила недавно премию Сатоши Накамото за «выдающийся вклад в развитие индустрии блокчейнов», которую присудила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
Церемония награждения состоялась в России во Всемирном торговом центре во время международного конгресса Blockchein-2018, в котором принял участие посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фария Тортоса, сообщает Altcoin.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро также планирует создание новой криптовалюты рetro gold. Токен будет подкреплен золотыми запасами страны, которые считаются вторым по величине в мире, с возможностью добычи семи тысяч тонн.
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