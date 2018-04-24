Венесуэльская криптовалюта el petro получила недавно премию Сатоши Накамото за «выдающийся вклад в развитие индустрии блокчейнов», которую присудила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Церемония награждения состоялась в России во Всемирном торговом центре во время международного конгресса Blockchein-2018, в котором принял участие посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фария Тортоса, сообщает Altcoin .

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро также планирует создание новой криптовалюты рetro gold. Токен будет подкреплен золотыми запасами страны, которые считаются вторым по величине в мире, с возможностью добычи семи тысяч тонн.